"Евровидение" изменило регламент из-за скандалов на конкурсе на Украине

Скандал вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая пропустила "Евровидение-2017", вынудил организаторов внести ряд изменений в регламент, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский вещательный союз.



"Несомненно, конкурс песни "Евровидение-2017" в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не вынудили перенести мероприятие за пределы принимающей страны - Украины. Из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов", - говорится в сообщении организаторов.

В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку "Евровидения".