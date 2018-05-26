Ежедневник: Алан Чумак и день рождения улицы Пушкина в Барнауле

ежедневник

26 мая в мире и России

Праздники

День российского предпринимательства. Этот праздник в России отмечается с 2007 года. Он был придуман с целью объединить частных предпринимателей, которые работают в разных отраслях экономики страны.

День барса – Этот праздник появился на Алтае в честь снежного барса (ирбиса). Представителей этого зверя на планете осталось очень мало. Задача этого дня – привлечь внимание населения к проблеме исчезновения животных с лица земли, резкого сокращения популяции.

Троицкая или Вселенская суббота – особый день в церковном календаре, когда совершается всецерковное поминовение усопших. В народе считают, что в Троицкую родительскую субботу можно поминать даже самоубийц.

События

В 1947 – в СССР отменена смертная казнь. Правда ненадолго – уже в 1950 году она была восстановлена.

В 1995 – состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.

26 мая 1899 года в Барнауле появилась улица Пушкина. Имя великого поэта улице присвоили в год его столетнего юбилея. А прежнее название улицы – Иркутская.

Родились:

• 1265 год – Данте Алигьери, автор гениального творения "Божественная комедия";

• 1936 год – Алан Чумак, известный экстрасенс, прославившийся в 1990-е годы тем, что "заряжал воду" у жителей страны и занимался целительством;

• 1969 год – российская певица Анжелика Варум.