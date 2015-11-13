Facebook тестирует функцию самоуничтожения сообщений
Эксперимент временно запущен во Франции в приложении Messenger на iOS и Android. После сбора отзывов пользователей, функцию могут запустить и в других странах.
13 ноября 2015, 17:15
Facebook проверяет в своем приложении Messenger возможность отправки сообщений, которые будут самостоятельно исчезать через час после рассылке. Эксперимент временно запущен во Франции с четверга, 12 ноября, сообщает "Лента.ру".
Для этого в приложении появится иконка песочных часов, которая включает отправку самоуничтожающихся сообщений. Функция присутствует как в приложении на iOS, так и на Android.
Сейчас Facebook собирает отзывы пользователей о новой функции. Если она придется по душе юзерам, то социальная сеть запустит функцию и в других странах. В пресс-службе компании отмечают, что самоуничтожающиеся сообщения дают пользователям еще один забавный способ общения в Messenger.
"Российская газета" отмечает, что схожие возможности есть у приложения Snapchat, которое было запущено в 2011 году. В 2013 Facebook пытался купить его, согласно слухом, стоимость сделки составляла три миллиарда долларов. Однако основатель сервиса Эван Шпигель отказался от сделки.
Для этого в приложении появится иконка песочных часов, которая включает отправку самоуничтожающихся сообщений. Функция присутствует как в приложении на iOS, так и на Android.
Сейчас Facebook собирает отзывы пользователей о новой функции. Если она придется по душе юзерам, то социальная сеть запустит функцию и в других странах. В пресс-службе компании отмечают, что самоуничтожающиеся сообщения дают пользователям еще один забавный способ общения в Messenger.
"Российская газета" отмечает, что схожие возможности есть у приложения Snapchat, которое было запущено в 2011 году. В 2013 Facebook пытался купить его, согласно слухом, стоимость сделки составляла три миллиарда долларов. Однако основатель сервиса Эван Шпигель отказался от сделки.
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