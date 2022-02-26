Facebook запретил российским государственным СМИ монетизировать рекламу

Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать её. Об этом в Twitter сообщил директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер.

“В настоящее время мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе в любой точке мира. Мы также продолжаем навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные”, — написал Глейчер.

Ранее Facebook наложил ограничения на некоторые СМИ, среди которых РИА Новости, телеканал “Звезда”, “Лента.ру» и “Газета.ру”. В компании заявили, что эти СМИ распространяют ложную информацию о начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине.