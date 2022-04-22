Валерий Фальков заявил, что число бюджетных мест в вузы в этом году будет беспрецедентным

Число бюджетных мест в российских вузах в этом году будет беспрецедентным. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«У нас в этом году беспрецедентное количество бюджетных мест по всем специальностям и направлениям, больше всего по медицинским, педагогическим и инженерным», — заявил он.

Также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, добавил министр.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в российских школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн, а историю начнут преподавать с первого класса.