Валерий Фальков заявил, что число бюджетных мест в вузы в этом году будет беспрецедентным

По словам министра, также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре

22 апреля 2022, 20:20, Никита Черников

Число бюджетных мест в российских вузах в этом году будет беспрецедентным. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«У нас в этом году беспрецедентное количество бюджетных мест по всем специальностям и направлениям, больше всего по медицинским, педагогическим и инженерным», — заявил он.

Также будет 30 тысяч дополнительных бюджетных мест в магистратуре, добавил министр.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в российских школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн, а историю начнут преподавать с первого класса.

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