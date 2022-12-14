Фантомная фирма с Алтая лепила незаконные пельмени из краба в Мурманске

Алтайское предприятие производило в Мурманской области пельмени и бургеры из салатного крабового мяса неустановленного происхождения, пишет «МК-Мурманск».

Как выяснили в региональном Россельхознадзоре, производящая пельмени компания была «фантомной».

«Деятельность не осуществлялась по указанному юридическому адресу. В Мурманске после зафиксированного факта нарушения направили запрос на предприятие с целью получить полную документацию, но в ответном письме получили только декларацию о соответствии», — рассказали в ведомстве.

После этого составили протокол о нарушении и оштрафовали предприятие на 350 тысяч рублей.

Ранее на Алтае бизнесмен создал из неизвестного сырья 17 тонн йогурта и 35 тонн творога.