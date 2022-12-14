Фантомная фирма с Алтая лепила незаконные пельмени из краба в Мурманске
Предприятие оштрафовали на 350 тысяч рублей
Алтайское предприятие производило в Мурманской области пельмени и бургеры из салатного крабового мяса неустановленного происхождения, пишет «МК-Мурманск».
Как выяснили в региональном Россельхознадзоре, производящая пельмени компания была «фантомной».
«Деятельность не осуществлялась по указанному юридическому адресу. В Мурманске после зафиксированного факта нарушения направили запрос на предприятие с целью получить полную документацию, но в ответном письме получили только декларацию о соответствии», — рассказали в ведомстве.
После этого составили протокол о нарушении и оштрафовали предприятие на 350 тысяч рублей.
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