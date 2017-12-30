ФАС: цены на обезболивающий препарат в России завышены в 10 раз

Стоимость обезболивающего препарата "Нексиум" от компании AstraZeneca в России выше более, чем в десять раз, по сравнению с другими странами.

Об этом сообщается на сайте ФАС. "Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии — 179,12 руб.",— говорится в сообщении.

Как выяснила антимонопольная служба, к такому завышению цен привело то, что ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", которое действует по доверенности шведской AstraZeneca, предоставило последней недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен.

ФАС отменяет предельные отпускные цены, установленные для препарата "Нексиум".

Напомним, в ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости навести порядок на российском рынке лекарств.