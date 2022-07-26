ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей «за злоупотребление доминирующим положением»

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 2 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением». Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стали правила площадки YouTube.

Как установили в ФАС, правила формирования, приостановки и блокировки аккаунтов и обращения контента пользователей на видеохостинге YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

Подчёркивается, что подобное поведение ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.