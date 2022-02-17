ФАС проведет проверку по сообщениям о росте цен на услуги ЖКХ

ФАС проверит сообщения о завышенных тарифах на ЖКХ в России. В СМИ стали появляться новости о том, что в некоторых регионах растут цены на коммунальные услуги.

Как сообщает “Лента” со ссылкой на представителей ведомства, эксперты проверят, соблюдается ли антимонопольное и тарифное законодательство при расчёте квитанций.

Представитель ФАС уточнил, что, согласно Жилищному кодексу, тарифы на коммунальные услуги принимаются отдельно для каждого региона. При этом потребители могут обратиться в Госинспекцию, если посчитают, что тарифы на услуги ЖКХ в их регионе завышены.

К коммунальным услугам относят отопление, электроэнергию, водоснабжение и газ.

Отмечается, что одними из первых на завышенные тарифы пожаловались жители московского района Коптево, у которых стали появляться долги по квитанциям.