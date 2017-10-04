ФАС выявила крупнейший в России картельный сговор по строительству дорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о крупнейшем картельном сговоре по строительству и ремонту дорог федерального значения в отношении трех строительных компаний, говорится в сообщении ведомства.

Общая сумма заключенных ими контрактов составила более 12 млрд руб. В сговоре подозреваются петербургские компании "Технострой", "СУ № 908" и ДК "Автодор".

Отмечается, что речь идет о строительстве и ремонте семи дорог, в числе которых трассы М-6 "Каспий" (Москва - Астрахань), М-18 "Кола" (Санкт-Петербург - граница с Норвегией), М-10 "Россия" (Москва - Санкт-Петербург).

По мнению ФАС, компании создавали видимость конкуренции при участии в открытых конкурсах, в результате цена контракта снижалась всего на 1%.

По данным "СПАРК-Интерфакс", у "СУ №908" и ДК "Автодор" один владелец - 100% компании принадлежит Владимиру Нажееву. Совладельцем "Техностроя" является Юрий Игнатьев (67%), который ранее владел "СУ №908".