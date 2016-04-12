Федеральное агентство ОСАГО будет продавать полисы всех страховых компаний

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Представители Центробанка России (главного регулятора страхового рынка) и Российского союза автостраховщиков решили создать единую агентскую структуру для продажи полисов ОСАГО в стране. Об этом пишет "Русская планета".

Как считают создатели, новая структура сможет "снять остроту проблем на рынке ОСАГО". Рассматривается возможность введения обязательных квот, которые страховые компании должны будут выделить новому агентству. А в будущем это агентство может стать единственным продавцом, уполномоченным выписывать полисы для конечного потребителя.

Действительно, ситуация с полисами ОСАГО с каждым годом становится все более тревожной: система не справляется, саморегулирование не работает. Наиболее болезненная для клиентов проблема известна: бланки ОСАГО, документы строгой отчетности пропадают из страховых компаний десятками тысяч. После этого они продаются через сомнительные пункты продаж, которые стоят около ГИБДД и автомагазинов.