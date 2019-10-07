Федор Бондарчук начал съемки своего первого сериала

Федор Бондарчук приступил к съемкам сериала "Псих", сценарий для которого написала Паулина Андреева, сообщает РИА "Новости".

По информации пресс-службы проекта, одну из главных ролей в сериале сыграет Константин Богомолов.

В сериале также снимутся: Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов и Олег Меньшиков.

"Псих" – мой первый полноценный сценарий для большого восьмисерийного проекта. Интересно залезть в голову человека, психолога, который помогает другим справиться с собой, а сам с собой, как оказалось, совладать не может", – рассказывает автор сценария.

Премьера проекта состоится в 2020 году.