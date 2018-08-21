Федор Бондарчук получил орден Александра Невского за развитие культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград режиссеру Федору Бондарчуку и Юрию Куценко, известному как Гоша Куценко, и другим деятелям культуры. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность" Бондарчук получил орден Александра Невского. Куценко за то же самое получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Награды за свою творческую деятельность получили также артист Николай Фоменко, режиссер-постановщик Валерий Тодоровский.

Данным указом Путин также присвоил почетное звание заслуженного артиста России актерам "Квартета И" Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту, артисту Театра имени Вахтангова Виктору Добронравову, актерам Дмитрию Дюжеву и Светлане Ходченковой.

Также награды и звания были присвоены сотрудникам сферы здравоохранения, юристам, шахтерам, работникам транспорта, архитекторам, людям, работающим в атомной и космической отраслях.