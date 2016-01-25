Федор Конюхов побил свой рекорд пребывания на воздухе в воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло более 25 часов находятся на открытом воздухе на воздушном шаре. Об этом говорится на официальном сайте путешественника.

Фото: http://konyukhov.ru

Вылетели они 24 января в 7.51 (мск). Путешественники находятся в небе уже более 25 часов. Сейчас пролетают над Владимировской областью со скоростью 8-10 километров в час. Шар движется в сторону города Ковров на высоте 150-200 метров.

В планах Конюхова и Меняйло – приблизиться к мировому рекорду, установленному американским пилотом Уильямом Басси в январе 1993 года, который составляет 29 часов 14 минут 35 секунд.

Прошедшая ночь была очень холодной. Температура опускалась до минус 30 градусов. Пилоты сутки не спят.

Федор Конюхов – русский путешественник, писатель, художник, протоиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму (1989), член Союза художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов России. Академик Российской Академии художеств. Первый советский гражданин, побывавший на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.