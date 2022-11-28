«Феномен Путина»: Песков прокомментировал высокий уровень доверия россиян президенту

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал феноменом главы государства Владимира Путина традиционно высокий уровень доверия граждан. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что колебания этого показателя от неделе к неделе незначительны.

«Поддержка людей для Путина — это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что от недели к неделе происходят «небольшие нюансировки», однако в целом высокий уровень доверия населения — это «феномен Путина».

«Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», — подчеркнул Песков.

Напомним, что по данным ВЦИОМ на 25 ноября, уровень доверия россиян президенту повысился за неделю на 0,7% и достиг 78,7%. Уровень одобрения деятельности президента за неделю прибавил 1,3% и составил 75%.