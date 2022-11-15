Фермеры из горного района на Алтае отправили мобилизованным баранину

Фермеры Онгудайского района Республики Алтай отправили баранину мобилизованным землякам, пишет паблик «Подслушано | Республика Алтай» со ссылкой на местную газету «Ажуда».

В общей сложности призванным резервистам, которые сейчас проходят подготовку в Новосибирске, отправили 14 баранов.

«Спонсорами выступили Александр Мальцев, Виктор Чедуров, Игорь Потпаков, Юрий Спиридонов, Эркин Кубеков, Амырсан Болбосов, Аткыр Яков, Расул Кельбежеков, Айдар Текенов, Мерген Яилгаков, Айдурган Молчинов, Олег Чеконов, Баир Кохоев и Марат Енчинов. Организацией забоя занимался Сергей Ступичев», — говорится в сообщении.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил место подготовки и слаживания мобилизованных в Новосибирской области.