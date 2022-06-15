Фестиваль, диетологи и выставки: как в Алтайском крае готовятся к 85-летию региона

В Алтайском крае заканчивают подготовку мероприятий к 85-летней годовщине со дня образования региона, который пройдет 28 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в крае состоятся как уже привычные, так и новые мероприятия.

Так, впервые пройдет фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья», который организуют в конце августа. В программе предусмотрены тематические выставки с продукцией местных производителей, дегустации, концерт, лотереи, а также консультации диетологов. Специально организуют и игровую зону для детей.

Также к годовщине готовят обширную программу учреждения культуры, однако мероприятия пройдут не только в самом регионе, но и за его приделами. В Москве с 11 по 14 октября проведут Дни культуры Алтайского края — 12 октября в Московском международном Доме музыки. Там выступят артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме этого, в двух столичных библиотеках и в подмосковном Доме творчества писательского представят литературно-издательскую деятельность края.

Кроме того, в Алтайском крае пройдут выставки из двух федеральных музеев. Первое мероприятие под названием «В земле российской просиявшие» представит иконы XVII-XIX веков из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Вторая выставка, Не даром помнит вся Россия", пройдет на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. Жители и гости региона смогут увидеть там предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.