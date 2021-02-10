Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Кинолента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошла в список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук на своем официальном сайте.

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Черно-белая картина "Дорогие товарищи!" рассказывает историю расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Лента уже удостаивалась специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, а также нескольких международных наград. Ранее работа Кончаловского получила награду Национального совета кинокритиков США, который включил картину в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.

Напомним, что кинолента "Гунда" российского режиссера Виктора Косаковского также вошла в список претендентов на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Работа посвящена жизни свиньи и ее поросят, коровы и курицы.

Оглашение претендентов на кинопремию состоится 15 марта 2021 года. Сама церемония вручения "Оскара" запланирована на 25 апреля.