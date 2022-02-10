Филолог предположил, что в QR-кодах россиян раздражает название и предложил его заменить

Филолог Михаил Осадчий предположил, что в необходимости предъявлять QR-коды россиян может раздражать само их название. Мнением специалист поделился с радио Sputnik.

По словам филолога, термин QR-код, который является английской аббревиатурой, непонятен русскому человеку, а всё непонятное усиливает раздражение.

Осадчий считает, что если отказаться от этого названия и заменить его русским, то люди начнут воспринимать его “более позитивно”. Главное, по мнению специалиста, чтобы человек понимал, откуда слово, которое он использует, было образовано.

“У нас в Институте Пушкина мы используем понятие “графический код”. Мы его сами придумали, и мы рекомендуем его всем, кто хочет хоть как-то снизить негатив по отношению к ограничениям”, — поделился Осадчий.