Финансист предупредил россиян о том, что мошенники могут обмануть их при переводе денег

Телефонные мошенники могут убедить свою жертву перевести деньги на поддельный счёт. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансист Роман Эткинд.

По его словам, злоумышленники «заражают» устройство потенциальной жертвы вирусом, который позволяет им получить доступ к онлайн-банку через СМС-сообщение.

После мошенники звонят будущей жертве, представляясь сотрудниками банка или полиции, и убеждают перевести все деньги на подготовленный ими счёт.

Сложность заключается в том, что сотрудники Центробанка или службы безопасности не могут определить противоправное деяние.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края взяла кредит и отдала кредитные деньги мошенникам.