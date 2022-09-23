Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

В ближайшие дни страна ограничит въезд российских туристов, будет разрешено только посещение друзей и родственников

23 сентября 2022, 22:59

Власти Финляндии приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз. Как сообщает РИА Новости, решение приняли на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, которое прошло в пятницу, 23 сентября. При этом дата начала ограничений не уточнялась.

«Президент республики и комитет Совета министров приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьёзного ущерба международному авторитету Финляндии», — говорится в сообщении.

Позднее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на пресс-брифинге заявил, что в ближайшие дни страна ограничит въезд российских туристов, будет разрешено только посещение друзей и родственников. Транзит россиян по шенгенским визам других стран также будет запрещён.

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