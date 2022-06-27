Финляндия в рамках санкций запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Слабоалкогольные напитки под нововведённые ограничения на данный момент не попадают
27 июня 2022, 22:06, Илья Звягинцев
Власти Финляндии запретили ввоз в страну крепкого алкоголя с территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ограничение было введено в рамках санкций Евросоюза в отношении России.
«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80% объёма; спиртные напитки, ликёры и другие алкогольные напитки», — пояснил представитель таможни.
Отмечается, что слабоалкогольные напитки на данный момент под ограничения не попадают.
Ранее сообщалось, что Турция не станет присоединяться к санкциям против России.
Комментарии
Новости партнеров