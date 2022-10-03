Фокусы и розыгрыши, конкурсы и танцы: ТРЦ «Европа» устраивает «День сюрпризов»

ТРЦ «Европа» в 2022 году отмечает юбилей — 15 лет. Все эти годы торгово-развлекательный центр был и остаётся одним из любимых мест для покупок и развлечений у жителей и гостей города. В благодарность покупателям «Европа» устраивает «День сюрпризов», который пройдёт 8 октября. В программе — множество подарков, фокусы, розыгрыши и конкурсы, а ещё выступления аниматоров и танцы. Начало праздника — в 14:00.

Гости смогут получить подарки от партнёров мероприятия или сертификаты на покупку в отделы ТРЦ. А ещё будут разыграны уникальные сюрприз-боксы.

Стать участником этого розыгрыша может каждый. Для этого нужно:

— совершить покупку в одном из отделов ТРЦ «Европа» на сумму от тысячи рублей в период с 19 сентября по 7 октября 2022 года;

— написать на чеке свои ФИО и номер телефона;

— опустить чек в специальный ящик, установленный на первом этаже ТРЦ;

— присутствовать на самом розыгрыше 8 октября 2022 года.

Партнёры праздника: Familia, «Летуаль», LOVE Paris, «Модерн», 7cos_mo, «Штучки-Дрючки», Body PRO, «Эдем», Butterfly, L`Occitane, WantTasty, RBT.ru, Florence, ZS. Shop и другие. С полным списком отделов-партнёров, наполнением боксов и правилами участия можно ознакомиться в соцсетях.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в группе во «ВКонтакте» ТРЦ «Европа».

ТРЦ «Европа»

Адрес: Павловский тракт, 251В, Барнаул

Режим работы: 10:00-22:00

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