Forbes: Билл Гейтс потерял статус богатейшего человека в мире
Состояние основателя Amazon.com Джеффа Безоса превышает $90,5 млрд
27 июля 2017, 23:38
Основатель Microsoft Билл Гейтс уступил статус богатейшего человека в мире создателю интернет-компании Amazon.com Джеффу Безосу, сообщает Forbes.
Безос стал богатейшим человеком благодаря росту стоимости акций Amazon. После открытия торгов они выросли на 1,6%, и его состояние увеличилось на 1,4 миллиарда долларов. Таким образом, его состояние стало на 50 миллионов больше, чем у Билла Гейтса.
Состояние Безоса на 27 июля превышает $90,5 млрд.
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