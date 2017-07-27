Forbes: Билл Гейтс потерял статус богатейшего человека в мире

Основатель Microsoft Билл Гейтс уступил статус богатейшего человека в мире создателю интернет-компании Amazon.com Джеффу Безосу, сообщает Forbes.

Безос стал богатейшим человеком благодаря росту стоимости акций Amazon. После открытия торгов они выросли на 1,6%, и его состояние увеличилось на 1,4 миллиарда долларов. Таким образом, его состояние стало на 50 миллионов больше, чем у Билла Гейтса.

Состояние Безоса на 27 июля превышает $90,5 млрд.