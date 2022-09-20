Forbes: обращение Путина перенесли на 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток»

Издание Forbes в своем Telegram-канале со ссылкой на два источника в администрации президента заявило, что обращение президента России Владимира Путина покажут утром 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». Сейчас оно уже якобы записано.

Telegram-канал Baza дополняет, что показ состоится с 9:00 до 10:00 по московскому времени — такое предупреждение якобы получили эфирные группы российских теле- и радиоканалов, в том числе и в регионах.

Вечером 20 сентября РБК со ссылкой на три источника сообщило, что глава государства собирается обратиться к нации по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Выступление ожидал в том числе и «Первый канал», который ближе к полуночи убрал предупреждение.

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Общество Референдум по вхождению Херсонской области в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Отметим, что во время ожидания журналисты «завалили» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова вопросами, однако тот не ответил на них.

Напомним, что 20 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях заявили, что с 23 по 27 сентября проведут референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта.