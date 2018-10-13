Ford придумал, как навсегда избавиться от светофоров

Разработанная инженерами концерна Ford технология Intersection Priority Management (IPM) позволит в будущем избавить перекрестки от светофоров, а водителям и пассажирам, как отмечается в специальном пресс-релизе, "наслаждаться непрерывным движением без постоянных остановок", пишет "Российская газета".

Суть решения - в "общении" между автомобилями, которое принято обозначать схемой V2V (Vehicle-to-Vehicle).

На каждой из участвовавших в эксперименте машин (он прошел на улицах британского города Милтон-Кейнс) были установлены системы связи, способные передавать другим транспортным средствам данные об их местоположении, направлении движения и скорости. После обработки всей поступающей информации бортовые системы IPM выдают решение - как двигаться каждому автомобилю, чтобы пересечь перекресток безопасно и… быстро, избежав полной остановки.

Инженеров Ford на создание технологии вдохновили люди, которые безошибочно выбирают нужный темп ходьбы, чтобы разминуться с другим человеком.

По подсчетам разработчиков, каждый водитель тратит в среднем два дня в год на ожидание разрешающего сигнала светофора. Еще одна причина, заставившая компанию озаботиться этим вопросом, - число аварий на перекрестках. Оно доходит до 60% от всех дорожно-транспортных происшествий.

В рамках той же программы Ford разработал еще несколько полезных технологий. Одна из них рекомендует автомобилю оптимальную скорость, которая позволяет проскочить светофоры на длинной дороге по "зеленой волне". Другая технология строит карту свободных и занятых мест на парковках на основании данных от парктроников и других парковочных систем.