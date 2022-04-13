Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» в 2022 году пройдёт с 29 мая по 3 июня на территории парк-отеля «Ая». Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании организационного комитета форума.

Как отметила в ходе мероприятия начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова, в этом году впервые Федеральное агентство по делам молодёжи организовало конкурсный отбор площадки для проведения окружного молодёжного форума Сибирского федерального округа. Всего было заявлено пять форумов. АТР стал победителем конкурса и вошёл в линейку форумов Росмолодёжи.

«Мы получили этот статус, так как в рамках конкурса выступили очень серьёзно, — отметил Виктор Томенко. — Другие участники также проведут свои форумы, но только АТР стал единственным, признанным в Сибири окружным форумом».

Новости

Культура «Я так ждала тебя, Вова». Что за концерты пройдут на Алтае и кто из звезд на них выступит

Отмечается, что 12 апреля стартовала регистрация участников Всероссийской форумной кампании 2022 года, в том числе открылась регистрация на форум АТР, на который заявки уже подал 181 человек. По словам Екатерины Четошниковой, регистрация продлится до конца апреля, а затем конкурсная комиссия проверит работы. «В середине мая мы будем знать весь список участников», — уточнила чиновница.

В пресс-службе краевого правительства также сообщили, что в 2022 году в АТР готовы поучаствовать 500 человек от 18 до 35 лет. Отбор проводится на конкурсной основе, а участие в мероприятиях, проживание и питание — бесплатное. Ещё около 100 человек задействуют в качестве организаторов, экспертов и помощников. Также на форуме будут работать 30 волонтёров.

День заезда в парк-отель «Ая» — 29 мая. На следующий день в рамках официальной церемонии состоится заседание экспертно-консультационного совета по молодёжной политике при полпреде Анатолии Серышеве.

В рамках форума будут работать 12 площадок, сформированных по возрасту, опыту, виду деятельности участников. Площадки, в свою очередь, будут распределены по трём направлениям: «АТР управленческий», «АТР социальный» и «АТР трудовой».

Для справки: «Алтай. Территория развития» — молодёжный форум, площадка для молодых кадров региона, работающих на развитие своих территорий. Организатором мероприятия традиционно является правительство Алтайского края при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СФО и Федерального агентства по делам молодёжи.