В Новосибирске пройдут мастер-классы по строительству и отделочным работам

Марафон мастер-классов от экспертов в сфере строительства пройдёт в рамках «Сибирской строительной недели — 2023» с 14 по 16 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Чтобы посетить «Форум мастеров», нужно зарегистрироваться.

На «Форуме мастеров» вас ждут:

— актуальные тренды штукатурных и отделочных работ, практические кейсы, проверенные инструменты, материалы и методики;

— выступления и мастер-классы известных блогеров, высококлассных специалистов в сфере строительных и отделочных работ.

Для компаний это возможность заявить о себе, своих товарах и услугах, презентовать широкой аудитории новое предложение и изучить настроения и запросы рынка. Посетители же смогут повысить свой уровень мастерства, изучить новые технологии и материалы и получить консультацию от лучших отраслевых экспертов.

Фото: ООО «Центр Экспо»

Спикеры «Форума мастеров»:

Сергей Гапченко, основатель и руководитель авторского проекта «Школа маляров». Сергей Кодолов, совладелец компании КОДОЛОВ ГРУПП, основатель YouTube-канала о дизайне и ремонте квартир по России и СНГ. Денис Татауров, ведущий спикер образовательного проекта Academy 101. Эксперт в области автоматизации строительного бизнеса. Лазарос Кизиридис, основатель сообщества «Мастера Екатеринбурга», руководитель строительной компании Lazaros. PRО (реализация дизайн-проектов в квартирах). Дмитрий Шматко, основатель и руководитель строительной компании «Абис». Михаил Белкин, генеральный директор компании SEMIN RUS (производство материалов для профессиональных отделочников). Андрей Шайтер, эксперт в отделке из Красноярска, основатель YouTube-канала по ремонту и многих других.

Напомним, международный форум «Сибирская строительная неделя» — это более 350 ведущих компаний строительной сферы из России, Китая, Турции, Средней Азии. За четыре дня работы на площадках ожидается свыше 20 тыс. профессиональных посетителей. Забронировать стенд на выставке вы можете на сайте.

ЦЕНТР ЭКСПО ООО