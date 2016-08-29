Фотографа Минобороны Украины уволили за постановочные фотографии

Фото: Дмитрий Муравский

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил фотографа Дмитрия Муравского с поста своего советника. Последнего обвиняют в постановочных фото с мест боев в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

В центре скандала оказался снимок "Перемирие в Широкино". На фотографии двое солдат ведут раненого товарища, а на заднем фоне происходят взрывы.

В СМИ появилась информация, что этот снимок постановочный. Военные знали, что делать в кадре. По мнению министра, при увольнении фотографа он учитывал общественное мнение и мнение самих военных.