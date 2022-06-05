Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти

Франция ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по замещению поставок нефти из России. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио Europe 1, передаёт РИА Новости.

По словам министра, Франция «должна найти» альтернативу российской нефти, а также поставкам российского газа.

«Мы ищем замену поставкам российского газа. Например, решением могут стать ОАЭ. Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты могут заменить поставки российской нефти», — заявил чиновник.

Напомним, что в пятницу, 3 июня, ЕС опубликовал шестой пакет санкций против России. В него, в частности, входит частичное эмбарго российской нефти.