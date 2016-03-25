Французская полиция нашла взрывчатку при обысках в пригороде Парижа

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Полицейские во время обысков под Парижем обнаружили взрывчатку, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Ранее глава МВД Франции Бернар Казнев заявил, что одно из жилых зданий в городе Аржантей полностью эвакуировали. "На месте работают саперы", - добавил он.

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Агентство подчеркивает, что взрывчатку нашли в квартире мужчины, которого задержали в четверг, 24 марта, по подозрению в террористической деятельности. "Была предотвращена попытка теракта, подготовка которого находилась в решающей стадии, - сообщил Казнев. - В ходе операции был задержан подозреваемый. Речь идет о гражданине Франции".

Глава МВД Франции отметил, что нет точных данных, связана ли попытка готовящегося теракта со взрывами в Брюсселе и Париже.

ТАСС добавляет, что после ноябрьских терактов в Париже в стране ввели чрезвычайное положение, что позволило сильно расширить полномочия спецслужб. Меры безопасности еще больше усилили после взрывов в Брюсселе во вторник, 22 марта.