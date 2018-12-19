ФСБ ликвидировала в Ставрополе боевиков ИГ

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ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), оказавших вооруженное сопротивление при задержании. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ЦОС ФСБ.

"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство" были нейтрализованы", — передает агентство.

Пострадавших среди силовиков нет.

По фактам покушения на теракт организованной группой, участия в деятельности террористической организации, а также незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.