ФСБ назвала спутниковый интернет угрозой

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ФСБ выступила против деятельности в РФ проекта спутниковой связи OneWeb из США, который должен обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на Reuters.

По словам представителя ФСБ Владимира Садовникова, проект OneWeb могут использовать в разведывательных целях и он несет угрозу нацбезопасности России.

"Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер", — подчеркнул он. По его словам, российская сторона не может данные заявления проверить.

Кроме этого, Садовников выразил опасения, что OneWeb станет провайдером-монополистом в отдаленных и труднодоступных регионах РФ. По его словам, подобные иностранные проекты сделают нерентабельной работу российских операторов связи в таких регионах. В итоге эти территории попадут "в полную зависимость от данных иностранных систем связи".

В ФСБ единственным способом защититься от этих угроз считают ограничение использования иностранных систем спутниковой связи в РФ и "развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом". Альтернативную систему Садовников предложил развивать вместе с Индией, Китаем и иными государствами, которые "не ведут агрессивной политики в отношении РФ".