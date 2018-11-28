ФСБ решила проверить мэрию Якутска после заказа на новогодние банкеты

Управление ФСБ начало проверку в управлении культуры и духовного развития мэрии Якутска, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Общество Якутского чиновника уволят из-за чрезмерных трат на банкеты

"Да, действительно проводится проверка. Оперативные мероприятия проводит управление ФСБ по Якутии. Комментировать следственные мероприятия администрация города не уполномочена", — заявил представитель пресс-службы.

Ни детали проверки, ни ее причины не уточняются. Отмечается, что мэр Якутска Сардана Авксентьева в курсе проводимых мероприятий.

Ранее стало известно о том, что объявивший торги на организацию дорогостоящих банкетов для мэрии чиновник ушел со своего поста по собственному желанию. Он заказал банкеты на общую сумму более одного миллиона рублей.

"Поручений о таких закупках ни от меня, ни от моих заместителей он не получал. Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее, нам с ним не по пути", — открестилась Авксентьева.

По словам Авксентьевой, она не отдавала распоряжений о проведении "массовых гуляний" чиновников мэрии за счет бюджета. Более того, она заявила, что "неконтролируемую систему закупок надо менять", а также "дала поручение финансово-экономическому блоку принять необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать такие необоснованные траты".