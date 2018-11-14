ФСИН: в России не хватает колоний для экс-силовиков

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Количество колоний для осужденных экс-правоохранителей растет в России, однако их все равно не хватает. Такое заявление сделал замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Эхо Москвы", передает РИА Новости.

"Есть колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним… Резко увеличивается количество колоний для бывших сотрудников", — цитирует агентство его слова.

Максименко отметил, что в 2018 году открылись две колонии, однако они уже заполнены. "Надо открывать больше", — заявил он.

Генерал связал данную тенденцию с борьбой с коррупцией.

При этом Максименко добавил, что количество колоний для осужденных, не связанных с правоохранительными органами, сокращается.