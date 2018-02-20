Футболист Аршавин прокомментировал уголовное дело против его жены

Футболист "Кайрата" и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уголовное дело против его жены Алисы. Об этом пишет RT.

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Общество Генпрокуратура Казахстана завела на жену Аршавина "дело по трем статьям"

"Моя жена всегда являлась добропорядочным гражданином, и я не понял, за что её могут преследовать, тем более дело уголовное. По словам её адвоката, по закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана", — отметил спортсмен.

Между тем футболист все же извинился за свое поведение, которое послужило причиной конфликта между женщинами.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Казахстана завела уголовное дело по трем статьям на Алису Аршавину. В начале года женщина бурно отреагировала на видео, размещенное в интернете, где ее муж в ночном клубе обнимает модель Ольгу Семенову. Алиса написала девушке несколько сообщений, угрожая "отрезать пальцы" и "подложить наркотики", а также представилась сотрудницей ФСБ.