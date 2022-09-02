G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Как сообщает «Интерфакс», об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированных чиновников.

Объявить о своем решении министры должны позже 2 сентября. По мнению инициаторов, мера будет эффективна лишь в том случае, если ее поддержат другие страны, которые покупают российский энергоресурс в ощутимых объемах — например, Индия.

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Политика Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Напомним, что идея ограничить цены на российские энергоресурсы стала набирать популярность на Западе после начала спецоперации на Украине и роста цен на газ и нефть. В рамках санкций аналогичное эмбарго уже накладывал Евросоюз.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ не будет продавать нефть себе в убыток, несмотря на инициативу Евросоюза и США ограничить закупки российского топлива.