«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок

«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования. Как сообщает РБК, письмо о выявленных неисправностях агрегата уже передали в Siemens Energy.

Напомним, что 31 августа поставка газа по трубопроводу была полностью остановлена для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». По графику газопровод должен был вернуться к прокачке газа 3 сентября. Теперь же предполагаемая дата запуска неизвестна.

В газовой компании объяснили, что при проведении техобслуживания турбины обнаружена утечка масла. Ростехнадзор предупредил, что найденные неисправности и повреждения «не позволяют обеспечить безопасную, безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя» и её работу необходимо приостановить.

В свою очередь, в Siemens заявили, что не видят технических причин для остановки газопровода. В компании подчеркнули, что не занимаются техобслуживанием газопровода, но готовы принять участие в работах.

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Напомним, что с середины июня прокачка по «Северному потоку» падает и в последние недели держалась на уровне 20% от максимальной пропускной способности. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые теперь из-за санкций не обслуживает Siemens. Кроме того, некоторое время отказывалась возвращать один из отремонтированных агрегатов после техобслуживания в Канаде, однако позднее согласилась отправить его в ФРГ.

Такая ситуация вызывает серьёзные опасения у европейских стран — цены на газ растут, а запасы все сделать не успевают.