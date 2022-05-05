«Газпром» планирует задействовать избыточные российские сухопутные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов северо-запада РФ. Об этом холдинг сообщил в своём Telegram-канале.

Такое решение в «Газпроме» объяснили простоем мощностей газопровода, а также реализацией программы газификации потребителей Северо-Западного региона РФ.

При этом в «Газпроме» отметили, что если Германия примет решение о запуске «Северного потока — 2», то в работу включится лишь одна его нить. Начало задействования второй будет возможно не ранее 2028 года.

Напомним, что с началом спецоперации РФ по денацификации Украины Германия решила отказаться от запуска «Северного потока — 2», который был достроен в конце 2021 года.