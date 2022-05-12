«Газпром» подтвердил, что теперь ему запрещено использовать польский участок газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 12 мая, в Telegram-канале компании.

Так, указанный участок принадлежит EuRoPol GAZ, которая 11 мая была включена в список зарубежных компаний, в отношении которых российская сторона ввела ответные санкции. Из-за этого «Газпром» больше не может совершать сделки и платежи в ее пользу, а значит использовать участок для транзита российского топлива.

«Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО „Газпром“ как акционера EuRoPol GAZ», — подчеркнул официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

11 мая стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении 31 западной компании. В частности, под ограничения попали группа Gazprom Germania, польская EuRoPol GAZ S.A. и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа,.