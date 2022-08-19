Где и когда в Гоньбе построят врачебную амбулаторию

В барнаульском селе Гоньба скоро откроют обновлённый клуб. Там провели ремонт за 7,8 млн рублей. А сразу за зданием клуба в следующем году планируют построить амбулаторию. 18 августа мэр Барнаула Вячеслав Франк, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, депутат Госдумы Иван Лоор и депутат Барнаульской гордумы Иван Огнев проверили ход работ.

Амбулатория

Село живёт без быстрого доступа к медпомощи уже почти девять лет. Раньше здесь был ФАП, но его закрыли из-за аварийного состояния. Депутаты, власти города и Минздрав добились того, что в Гоньбе построят новую амбулаторию. Она будет больше фельдшерско-акушерского пункта, да и приём будет вести не фельдшер, а врач.

«Проектом модернизации первичного звена на федеральном уровне утверждено наличие в Гоньбе амбулатории. В ней будет оказываться консультативно-диагностическая помощь, её оказывает врач, а не фельдшер, который имеет возможность принятия решения, назначения обследования и лечения. Сроки строительства смещены на 2023 год, но для себя мы ставим задачу провести проектирование и выйти на конкурсные процедуры по определению подрядчика до конца этого года», — прокомментировал министр Дмитрий Попов.

Жители новый объект очень ждут, рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Иван Гладких.

«Строительство амбулатории было запланировано на прошлый год, но по ряду причин этого не произошло. Депутаты Госдумы, Алтайского Заксобрания и Барнаульской гордумы от фракции „Единая Россия“ предприняли ряд действий, работая в команде вместе с городскими и краевыми властями. Совместными усилиями удалось добиться включения пункта медпомощи в федеральную программу», — подчеркнул он.

Фото: barnaul. press

Одна из площадок для строительства будущей амбулатории находится сразу за зданием клуба. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать этот вопрос выделения земельного участка, чтобы расположить все важные для пригорода объекты в удобном для жителей месте.

Клуб

А вот клуб здесь уже готов к открытию. Решение о его капремонте (а в здании, построенном ещё в 1936 году, он очень требовался) приняли год назад. На этом опять же настаивали городские депутаты по просьбе местных жителей.

«Наш клуб — это сердце нашего села. Главой города было принято очень важное для нас решение о капитальном ремонте, за что ему огромное спасибо. Это расширило возможности клуба для занятий с детьми, клуба пенсионеров, актива села. Наше помещение ТОС тоже находится здесь», — рассказал председатель ТОС с. Гоньба Александр Смелов.

Он добавил, что жители оценят перемены. Клуб действительно получил второе рождение.

«Действительно, мы вместе с жителями Гоньбы работали в настоящей команде. Люди попросили современный зал, здесь проходит очень много мероприятий. Нам удалось добиться не просто капитального ремонта, но и увеличения в два раза суммы бюджетных средств, направленных на эти цели», — отметил депутат БГД Иван Огнев.

Обновлённый клуб в Гоньбе / Фото: barnaul. press

В клубе обновили полы, смонтировали новую канализацию и проводку и отремонтировали кабинеты. В зрительном зале построили новую сцену с красивым занавесом, смонтировали навесные потолки и установили освещение, заменили сиденья. Клуб уже практически готов к приёму гостей, с завершением ремонта здесь планируют успеть к Дню города.

«Гоньба прирастает жителями. Год назад мы выезжали сюда и пообещали реконструировать клуб. Сегодня мы увидели практически новое здание. В клубе появилось новое современное оборудование. Думаю, что мы обязательно выделим дополнительные средства и закупим в клуб мебель. Приятно, что в хорошем состоянии находится памятник воинам. Необходимо обновить детскую площадку, существующая уже не отвечает современным стандартам. Может быть, не всё получается быстро, но мы поэтапно идём вперёд», — сказал Вячеслав Франк.

Обновлённый клуб в Гоньбе / Фото: barnaul. press