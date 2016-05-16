Где остановилось Солнце? Удивительные факты о космосе

Глядя на звезды, вы когда-нибудь задумывались, что видите перед собой прошлое? А знаете, на какой планете происходят настоящие шекспировские срасти? Несмотря на то, что астрономия является одной из самых древнейших наук на Земле, космос по-прежнему удивителен и неизведан человеком. Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку удивительных фактов из астрономии.

Глядя на звезды, мы смотрим в прошлое





Действительно, глядя в космос, мы видим свет, который был послан много-много лет назад. Например, мы видим Солнце таким, каким оно было восемь минут назад, Альфу Кентавра – какой она была четыре года назад, а галактику Андромеды – какой она была 2,9 млн лет назад. Ученые считают, что самые удаленные объекты мы видим такими, какими они были в самом начале эволюции Вселенной.

Улыбка Чеширского кота

В далеком космосе чего только нет. В том числе и улыбка Чеширского кота. Именно так окрестили астрономы одну из оптических иллюзий колец Эйнштейна-Хвольсона, которые возникают из-за гравитационных линз. Линзой может выступать чёрная дыра или массивная галактика, расположенная прямо на линии между земным наблюдателем и менее массивной далёкой галактикой. Свет этой галактики мы наблюдаем в виде кольца. Вот такое кольцо, или полукольцо и стало "улыбкой Чеширского кота".

Почему Луна способна закрыть диск Солнца?

Фото: fiesta.city

На самом деле мы живем в уникальное время и имеем возможность видеть полное совпадение лунного и солнечного дисков во время затмения. Это обусловлено удивительным совпадением: диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны, но и расстояние от нас до Солнца тоже примерно в 400 раз больше. Именно поэтому с Земли оба светила кажутся примерно одинаковыми. Но так как Луна постепенно удаляется от Земли, спустя миллионы лет наши потомки уже не смогут увидеть полное солнечное затмение.

Остановившееся Солнце

Помните библейского персонажа Иисуса Навина, которому, согласно легенде, удалось остановить Солнце? Увидеть подобный эффект можно на планете Меркурий. Эта планета вращается вокруг своей оси очень медленно, а скорость ее движения по орбите неравномерна. В течение примерно 8 суток из 88 орбитальная скорость этой планеты становится выше вращательной. Если в это время наблюдатель будет находиться на поверхности Меркурия, он увидит, что Солнце на небе остановилось и движется в обратном направлении – с запада на восток.

Плутон – все еще планета

Согласно решению Международного астрономического союза, Плутон лишен статуса планеты. Однако с этим решением согласились не все. Так, в марте 2009 года сенат штата Иллинойс в США принял постановление, что Плутон будет считаться в штате планетой.

"Царствуй, лежа на боку"

Почти все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца наподобие волчка. И только Уран вращается "лёжа на боку", так как плоскость его экватора наклонена к плоскости орбиты под углом 98°. Это делает планету похожей на катящийся шар. В момент солнцестояния один из полюсов Урана направлен прямо на Солнце, а через половину уранского года "полярный день" наступает в другом полушарии.

Трагедии Шекспира

А вы знаете, сколько спутников у Урана? На сегодня известны 27. Запомнить их названия довольно легко – большинство из них названы в честь персонажей пьес Шекспира и поэмы Поупа "Похищение локона".

Ядерное Солнце

Ежесекундно ядро Солнца высвобождает энергию эквивалентом в 100 миллиардов взрывов атомных бомб.

За сколько можно долететь до Солнца?

Расстояние от Земли до Солнца – 149 597 870,691 км. Свет от Солнца долетает до Земли за 8 минут и 20 секунд.

Чтобы дойти до Солнца пешком, потребовалось бы 2000 лет.

Чтобы доехать до Солнца на автомобиле, нужно было бы 200 лет.

Чтобы долететь до Солнца на самолёте, надо 20 лет.

Чтобы долететь от Земли до Солнца на ракете или космическом корабле, требуется 7–8 месяцев.

Сколько звезд на небе?

Человеческий глаз на небе мoжет разглядеть тoлько 3000 звезд. А пo oценкам специалистов, их только в нашей галактике 100 000 000 000. Оpиентировочно, кoличество звёзд вo Вселенной бoльше, чем число песчинoк на всех пляжах миpа. Нo в ясную ночь мы видим только гoрсточку песка.

Чаще смотрите на звезды, и пусть они помогут исполниться вашим мечтам.