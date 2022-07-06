Гендиректор АТИ Артем Шамков вошел в топ-10 лучших молодых промышленников года

Генеральный директор барнаульского завода АТИ Артём Шамков вошёл в топ-10 лучших промышленников России.

Церемония награждения проходила 5 июля во время международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Премия «Молодой промышленник года — 2021» вручается впервые и организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Участие в церемонии награждения победителей принял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Организатор премии — Клуб молодых промышленников, руководитель которого Антон Ковалев, — отметил, что такое событие чрезвычайное актуально для современных реалий:

«Премия проводится впервые. В свете новых вызовов это очень актуальное событие. Молодым промышленникам важно заявить о своих проектах, найти партнёров, получить механизмы поддержки и стать частью индустриальной кооперации страны. Премия — это одно из мероприятий Клуба по формированию нового поколения лидеров для развития промышленного потенциала страны».

Всего на премию подали заявки более 400 участников.

Победителям вручили почётные грамоты Минпромторга РФ. А также они получили возможность принять участие в рабочей встрече клуба с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и в выездных стажировках Минпромторга России «Федеральная практика».

По словам Ковалёва, премию планируют сделать ежегодной. «Да, мы на это очень рассчитываем. Это пилотный проект, теперь это будет ежегодная история в рамках „Иннопрома“, что не может не радовать», — сказал Ковалёв.

Что за премия «Молодой промышленник года»?

Федеральная премия «Молодой промышленник года» присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам лучших производственных предприятий России. Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, штат сотрудников до 250 человек, возраст соискателя премии — до 40 лет.

Кто такой Артём Шамков?

Шамков Артём — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»; обладатель Серебряного почётного знака «Лидер экономики Алтайского края». Четыре раза завоевал звание «Директор года. Алтайский край» в 2017, 2018, 2019, 2021 годах.