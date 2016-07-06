Генерал США отметил профессионализм российских летчиков

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Российская авиации перехватывает самолеты ВВС США весьма профессионально, такое заявление сделал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Фрэнк Горенц.

"Мы часто встречаемся с русскими самолетами в воздухе и за его пределами. Большинство их перехватов по-прежнему является профессиональным, правда, иногда возникают дискуссии по поводу отдельных экипажей, действия которых заставляют нас задаваться вопросом: "Что же они делают?", - приводит его слова ТАСС.

Как пишет издание, количество перехватов, "которые США считают небезопасными, в действительности не увеличилось", а пика оно достигло еще в 2014 году.

Также в Америке выразили обеспокоенность по поводу максимального сближения истребителей ВКС с американскими самолетами. Например, в январе российский Су-27 приблизился к американскому самолету-разведчику RC-135U, который якобы совершал "обычный полет" над Черным морем в 30 милях от побережья России.