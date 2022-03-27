Генеральный директор «Ашана» заявил, что компания продолжит работать в России

Генеральный директор торговой сети «Ашан» Ив Клод заявил, что магазины продолжат работать в России, несмотря на призывы закрыться. Его слова передаёт Le Journal du Dimanche.

Клод отметил, что призывы, которые направлены на то, чтобы столкнуть людей друг с другом, бесполезны. По его словам, основной задачей компании является сохранение своих сотрудников, а также обеспечение жителей России и Украины едой.

«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами несогласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал директор «Ашана».

Он добавил, что если «Ашан» уйдёт из России, то 30 тысяч человек останутся без работы.