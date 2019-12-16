Генетик запустит приложение знакомств по ДНК
Система призвана отсеять партнеров со схожими мутациями
Известный американский генетик Джордж Черч анонсировал запуск приложения для знакомств, которое будет отсеивать "нежелательных" партнеров, основываясь на мутациях ДНК, сообщает портал "N+1".
Ученый подчеркнул, что главная цель его детища – помогать людям в выборе такого партнера, с которым наибольшая вероятность здорового потомства.
Система будет сопоставлять скрытые мутации ДНК и исключать из предложенных знакомств тех людей, которые имеют схожие генетические отклонения, что увеличивает вероятность развития заболевания у их ребенка.
Чтобы воспользоваться такой услугой, придется пройти платную процедуру полногеномного секвенирования. Она обойдется приблизительно в 750 долларов.
Инициатива получила неоднозначные отзывы. Так, ее противники обвинили генетика в евгенике.
"Я думала, что после Второй мировой войны мы поняли, что не собираемся этим заниматься", – прокомментировала профессор биоэтики из Университета Нордхэ Элизабет Юко.
Черч в ответ заявил, что приложение не направлено на дискриминацию, так как исключаются только "неподходящие пары" – те, в которых оба человека несут рецессивную аллель гена, связанного с развитием тяжелой болезни.
Информация об отсеянных людях и их отклонениях остается конфиденциальной и никому предоставляться не будет. Ученый подсчитал, что таковых для каждого человека окажется примерно 5%.