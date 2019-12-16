Генетик запустит приложение знакомств по ДНК

Известный американский генетик Джордж Черч анонсировал запуск приложения для знакомств, которое будет отсеивать "нежелательных" партнеров, основываясь на мутациях ДНК, сообщает портал "N+1".

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Ученый подчеркнул, что главная цель его детища – помогать людям в выборе такого партнера, с которым наибольшая вероятность здорового потомства.

Система будет сопоставлять скрытые мутации ДНК и исключать из предложенных знакомств тех людей, которые имеют схожие генетические отклонения, что увеличивает вероятность развития заболевания у их ребенка.

Чтобы воспользоваться такой услугой, придется пройти платную процедуру полногеномного секвенирования. Она обойдется приблизительно в 750 долларов.

Инициатива получила неоднозначные отзывы. Так, ее противники обвинили генетика в евгенике.

"Я думала, что после Второй мировой войны мы поняли, что не собираемся этим заниматься", – прокомментировала профессор биоэтики из Университета Нордхэ Элизабет Юко.

Черч в ответ заявил, что приложение не направлено на дискриминацию, так как исключаются только "неподходящие пары" – те, в которых оба человека несут рецессивную аллель гена, связанного с развитием тяжелой болезни.

Информация об отсеянных людях и их отклонениях остается конфиденциальной и никому предоставляться не будет. Ученый подсчитал, что таковых для каждого человека окажется примерно 5%.