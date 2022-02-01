Генпрокуратура будет бороться с ошибочными штрафами для водителей

Генпрокуратура РФ готовит поправки в закон в сфере применения видеокамер для фиксирования нарушений ПДД на дорогах. Об этом сообщает “Коммерсантъ“.

“Речь идёт <...> о внесении поправок к закону “Об автодорогах и о дорожной деятельности”, — сказано в сообщении.

Законопроект позволит аннулировать штрафы, выданные водителям ошибочно, даже без их участия в процессе.

Отмечается, что в данный момент ГИБДД не может отменять решение о назначении штрафа без присутствия автомобилиста.

Ранее сообщалось, что за превышение скорости в России теперь можно угодить в тюрьму.