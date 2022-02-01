Генпрокуратура будет бороться с ошибочными штрафами для водителей
Ведомство готовит поправки в закон о фиксации нарушений видеокамерами
1 февраля 2022, 08:06
Генпрокуратура РФ готовит поправки в закон в сфере применения видеокамер для фиксирования нарушений ПДД на дорогах. Об этом сообщает “Коммерсантъ“.
“Речь идёт <...> о внесении поправок к закону “Об автодорогах и о дорожной деятельности”, — сказано в сообщении.
Законопроект позволит аннулировать штрафы, выданные водителям ошибочно, даже без их участия в процессе.
Отмечается, что в данный момент ГИБДД не может отменять решение о назначении штрафа без присутствия автомобилиста.
Ранее сообщалось, что за превышение скорости в России теперь можно угодить в тюрьму.
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