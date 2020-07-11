Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генеральная прокуратура России пришла к выводу, что группа туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году погибла из-за схода лавины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как объяснил замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку после того, как выбежали из нее.

"Группа ушла на 50 метров от палатки, и они отправились к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50", – пояснил заместитель.

Потеряв палатку, туристы спустились дальше и разожгли костер. После они попытались вернуться и найти ее, но замерзли на сильном морозе.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", — заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, что группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Прокуратура возобновила расследование дела спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших и неутихающего общественного резонанса.

По различным теориям, причиной гибели могли стать сверхъестественные природные явления, научные эксперименты и даже пришельцы.