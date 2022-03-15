Генпрокуратура поручила проверить рост цен на сахар в 26 регионах России

Генпрокуратура РФ поручила прокурорам проверить производителей сахара на фоне информации о попытках создать искусственный дефицит для повышения цены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы <...> получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

Список регионов, в которых будет проведена проверка, не уточняется. Подчёркивается, что по выявленным нарушениям будут приняты меры для «пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения её цены».