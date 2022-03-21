Генпрокуратура разъяснила ответственность для россиян за использование Facebook и Instagram

Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не может быть признано экстремизмом. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания из зала Тверского суда Москвы, в котором рассматривается иск о признании Meta экстремистской организацией и её запретом.

«Граждане в случае запрета Meta не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram», — подчеркнул гособвинитель.

Как сообщает РИА Новости, Генпрокуратура также не требует запрета на территории страны мессенджера WhatsApp, поскольку тот не имеет «функции по публичному распространению информации».